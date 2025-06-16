İBB Operasyonlarındaki Kritik İsme Adil Yargılama ve Özgürlük Hakkı İhlali

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten’in tutukluluk durumuna bir kez daha itiraz edildi. Danıştay tarafından usulsüzlük olmadığı ispatlanan bir imza nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtilen Gülten’in adil yargılanma hakkı ve özgürlük hakkının ihlal edildiği belirtildi. Tahliye talep eden dilekçede Gülten’in eşinin erken doğum riski taşıdığı aktarıldı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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İBB Operasyonlarındaki Kritik İsme Adil Yargılama ve Özgürlük Hakkı İhlali
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İBB operasyonlarının ikinci dalgasında tutuklanan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten’in avukatı Hüseyin Ersöz hak ihlaline ilişkin açıklama yaptı. Ersöz Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Gülten’in tutukluluk haline yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Henüz bir iddianame olmaması ve kısıtlılık kararıyla nedeniyle tutuklama delillerine erişemediklerini vurgulayan Ersöz “Bu durum adil yargılanma hakkı ve özgürlük hakkının ihlali anlamı taşıyor” dedi.

İBB Operasyonlarındaki Kritik İsme Adil Yargılama ve Özgürlük Hakkı İhlali - Resim : 1

‘ADİL YARGILANMA VE ÖZGÜRLÜK HAKKI İHALELİ’

Ersöz yaptığı açıklamada “İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten yaklaşık 2 aydır Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor. Bu süreçte, tutukluluğuna yapmış olduğunuz itirazların reddedilmesi yanında yöneltilen suçlamaların delillerine ulaşmamız da kısıtlama kararı sebebiyle mümkün olamadı. İddianamenin de hazırlanmadığı süreçte bu durum adil yargılanma hakkı ve özgürlük hakkı’nın ihlali anlamı taşıyor” dedi.

‘DANIŞTAY’IN USULSÜZLÜK GÖRMEDİĞİ İMZA YÜZÜNDEN…’

Gülten’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen encümen kararına ilişkin Danıştay’ın usulsüzlük olmadığı tespitinde bulunduğunu hatırlatan Ersöz “Ramazan Gülten’e yöneltilen suçlamalara konu işlemler, ‘Danıştay 1. Dairesi tarafından bir usulsüzlük tespit edilmeyen’ vekaleten imza attığı encümen kararı ile gizli tanık beyanına dayanıyor. Müvekkilimizin tutukluluğunun sonlandırılması ve erken doğum riski bulunan eşine destek olabilmesi için bir kez daha tahliye talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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