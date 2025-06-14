Babacan'dan İran-İsrail Açıklaması: Nükleer Müzakereler devam etmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İsrail'in İran'a yaptığı saldırıya ilşikin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, nükleer müzakerenin devam etmesi ve tarafsız ülkelerin sürece dahil olması gerektiğini söyledi. Babacan "Birleşmiş Milletler tamamen felç olmuş durumda" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Babacan'dan İran-İsrail Açıklaması: Nükleer Müzakereler devam etmeli
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İran ve İsrail arasında yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin “Nükleer anlaşmazlıkların çözümü, ancak diyalog ve karşılıklı güvenle mümkündür” dedi. Her iki ülkeyi de diplomasi masasında çözüme davet eden Babacan, müzakere masasına birkaç tarafsız devletin daha dahil olmasının kaçınılmaz hale geldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Ajansı gibi uluslararası kurumlara çözüm için seferber olma çağrısında bulunan Babacan, özellikle İslam İş Birliği Teşkilatının ikircikli tutumundan vazgeçerek net bir tutum ortaya koyması gerektiğini söyledi.

ABD DESTEĞİYLE İSRAİL ŞIMARDI

Babacan ABD’nin İsrail’e verdiği desteği eleştirerek şöyle konuştu: “İsrail’in Gazze’de, Batı Şeria’da uyguladığı soykırım ve Suriye’de gerçekleştirdiği sistematik saldırılar, bölgesel barışı zedelediği gibi, uluslararası düzenin meşruiyetini de yok etmekte. Amerikan yönetiminin verdiği koşulsuz destek, İsrail’in şımarıklığını ve hoyratlığını gün geçtikçe artırmaktadır.”

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER FELÇ OLDU

Birleşmiş Milletlerin işlevsizleştiğini vurgulayan Babacan “Birleşmiş Milletler sistemi son yıllarda tamamen felç olmuş durumda. Mesele İsrail’se Amerikan vetosunu görüyorsunuz. Mesele Ukrayna veya Gürcistan’sa olduğunda Rusya vetosunu görüyorsunuz. Kurallar sadece zayıflar için uygulanır, güçlülere işlemezse bu dünyayı büyük bir kaosa götürür” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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