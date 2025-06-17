LGS'de Skandal! Sınavın Ortasında Kitapçıklar Toplandı, Çözülen Tüm Sorular Boşa Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük bir skandal yaşandı. Şahinler Anadolu Lisesi’nde 01 numaralı salonda sınava giren öğrencilere, ilk oturumda yanlış kitapçıklar dağıtıldı. Gözetmenlerin hatayı sınav başladıktan 15 dakika sonra fark etmesi üzerine, sınav esnasında kitapçıklar değiştirildi. Yaşanan olay, sınava konsantre olmaya çalışan öğrencilerde ciddi bir panik yarattı.

SINAV BOYUNCA AĞLADILAR

Sınav ortasında yapılan bu değişiklik, birçok öğrencinin psikolojik olarak zor anlar yaşamasına sebep oldu. Bazı öğrenciler kitapçıklarının defalarca değiştiğini ifade ederken, stres ve kafa karışıklığı nedeniyle bazıları sınav süresince ağladı. Öğrenciler, yaşadıkları sıkıntıları ailelerine anlattığında ise durum daha geniş bir yankı uyandırdı. Veliler, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak sınavın tekrar edilmesini talep etti.

'EMEĞİMİN KARŞILIĞINI KİM VERECEK?'

Yaşananlara tepki gösteren veli Salih Bilge, "Baba benim bir yıllık emeğimin karşılığını kim verecek" diye soran çocuğuna ne cevap vereceğini bilemediğini anlattı. “2025 LGS’de Şahinler Anadolu Lisesi 01 No’lu salonda gözetmen kitapçıkları yanlış dağıtıyor. Daha sonra bu kitapçıklar değiştiriliyor” diyen Bilge, çocukların sınav sırasında ağlamaya başladığını, sınav güvenliğinin sağlanamadığını ve telafi süresinin uygulanmadığını söyledi.

TELAFİ SINAVI İSTİYORLAR

Sınav sonrası birçok veli CİMER'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa başvurarak şikayetlerini iletti. Bilge, çocukların yaşadığı travmanın telafisi için yeni bir sınav yapılmasını istediklerini ifade etti. Öğrencilerin hem ilk hem de ikinci oturuma gözyaşlarıyla girdiğini belirterek yaşanan krizin boyutuna dikkat çekti.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN OLDU

Bir başka veli Sevcan Egemen ise yeğeninin yaşadığı durumu anlattı. Öğrencilerin sınav sırasında kitapçıklarının defalarca değiştirildiğini, kitapçık üzerinde başkasının isminin yazılı olduğunu ve bu durumun çocukların motivasyonunu tamamen bozduğunu ifade etti. "Bazıları ‘acaba yanlış mı yapıyoruz’ diyerek tedirginlikle sınava devam etmişler" diyen Egemen, öğrencilerin sınav boyunca ağladığını ve bu görüntülerin okul kameralarına da yansıdığını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşananların ardından veliler hukuki süreci başlattı. Veliler, tek bir sınavla gelecekleri belirlenen çocukların bu kadar kritik bir süreçte böylesine bir ihmalle karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Öğrencilerin uzun süredir hazırlandığı bu sınavın adil koşullarda tekrarlanması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Kaynak: İHA