Havalimanında Korkunç Olay: Aprona Giren Kişi Kalkış Yapan Uçağın Motoruna Kapıldı

İtalya'nın Milano Bergamo Havalimanı'nda şok edici bir olay yaşandı. Aprona koşarak giren kimliği belirsiz bir kişi, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Havalimanında Korkunç Olay: Aprona Giren Kişi Kalkış Yapan Uçağın Motoruna Kapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrinde, Milano Bergamo Havalimanı'nda akıl almaz bir olay yaşandı. Aprona koşarak giren kimliği belirsiz bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Havalimanında Korkunç Olay: Aprona Giren Kişi Kalkış Yapan Uçağın Motoruna Kapıldı - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havalimanı yetkilileri, talihsiz kişinin İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias özerk bölgesine gitmek üzere olan bir uçağın motoruna çekildiğini doğruladı. Olayın şokuyla uçuşlarda geçici gecikmeler yaşanırken, havalimanında seferler öğle saatlerinde normale döndü.

Yetkililer, şahsın yüksek güvenlikli havalimanı dışından aprona nasıl ulaştığını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu korkunç olay, havalimanı güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

ABD'de Bir Uçak Faciası Daha: Hiç Kimse KurtulamadıABD'de Bir Uçak Faciası Daha: Hiç Kimse KurtulamadıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Uçak Havalimanı
Son Güncelleme:
Alevlerin Arasından Gülümsemişti: Yeniden Yuva Aranıyor Gülümseyen Köpek İçin Yuva Aranıyor
Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız
DMM: 'Pençe-Kilit Bölgesinde Mağarada Tuzaklama Yapıldığı' İddiaları Asılsız Tuzaklama İddialarına Yalanlama
Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Niyazi Nefi Kara'ya Tutuklama, Abdurrahman Tutdere'ye Ev Hapsi, Zeydan Karalar İçin Tutuklama Talebi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi