Havalimanında Korkunç Olay: Aprona Giren Kişi Kalkış Yapan Uçağın Motoruna Kapıldı

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İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrinde, Milano Bergamo Havalimanı'nda akıl almaz bir olay yaşandı. Aprona koşarak giren kimliği belirsiz bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havalimanı yetkilileri, talihsiz kişinin İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias özerk bölgesine gitmek üzere olan bir uçağın motoruna çekildiğini doğruladı. Olayın şokuyla uçuşlarda geçici gecikmeler yaşanırken, havalimanında seferler öğle saatlerinde normale döndü.

Yetkililer, şahsın yüksek güvenlikli havalimanı dışından aprona nasıl ulaştığını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu korkunç olay, havalimanı güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

Kaynak: İHA