DMM: 'Pençe-Kilit Bölgesinde Mağarada Tuzaklama Yapıldığı' İddiaları Asılsız

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 askerin metan gazı nedeniyle şehit olduğu mağarada tuzaklama yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan ve emekli bir askerin değerlendirmesine dayandırılan "mağarada kimyasal tuzak" iddiasının dezenformasyon niteliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, bu tür iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ve bilgi kirliliği oluşturma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının vurguladığı üzere söz konusu mağara yaklaşık iki yıldır TSK kontrolünde olduğu için teröristlerin kimyasal tuzaklama yapması söz konusu değildir. Etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu iddiası da doğru değildir. Emekli asker sıfatıyla yapılan yorumlar, kamuoyunda resmi bilgi gibi algılanmamalıdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını kullanarak bilgi kirliliği yaratmaya çalışan kişi veya odaklara karşı, toplumsal sorumluluk bilinciyle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları esas alması, asılsız iddialarla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olması büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA