Beşiktaş'ta Sıcak Hava Önlemi! Dinlenme Noktaları Kuruldu

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Beşiktaş Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilçenin birçok noktasında serinleme alanları kurarak ilçe sakinlerine ücretsiz limonata ve su ikram etti.

DİNLENME NOKTALARI KURULDU

Yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde etkisini sürdürürken; Beşiktaş Belediyesi vatandaşların serinleyip dinlenebilmesi için serinleme noktaları oluşturdu. Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı gibi yoğun kullanılan alanlarda kurulan stantlarda, ücretsiz su ve limonata dağıtımı yapıldı.

Sıcak havada serinleme imkanı bulan Salim Bartınlı, hizmetten dolayı Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederek, “İlginize, duyarlılığınıza, hizmet veren herkese sevgimle çok teşekkür ediyorum. Havanın sıcaklığından dolayı geçen sene de aynı hizmet yapılmıştı. Ben iki tane limonata içiyorum; biri hoş geldin diğeri de güle güle. Sevgiler, saygılar herkese” dedi.

Kaynak: ANKA