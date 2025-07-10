Döner Bıçaklı Dehşetin Görüntüsü Ortaya Çıktı! 16 Yaşındaki Yusuf’u Arkadaşı Katletmiş

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İstanbul Küçükçekmece’de Yeni Mahalle'de 6 Temmuz'da gece saatlerinde korkunç bir olay yaşanmıştı.

İddiaya göre arkadaşının motosikletini tamir etmesini istediği 16 yaşındaki Yusuf Demirci ile arkadaşı arasında tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Yusuf Demirci’yi Küçükçekmece’de bir sokağa çağıran arkadaşı ile yanındaki iki kişi döner bıçağıyla Yusuf Demirci’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı. Yoğun bakımda 2 gün kalan Demirci hayatını kaybetti.

ÖNCE DAKİKALARCA DARP ETTİ

16 yaşındaki Yusuf’un hayatını kaybettiği korkunç saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta bekleyen şüphelilerin Yusuf’ önce darp ettiği yere düştükten sonra da defalarca bıçakladığı görüldü.

Kaynak: DHA