Bakan Tekin Tarih Verdi! LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

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Öğrencilerin hayallerindeki liselere geçmesinde önemli bir adım olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hazırlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurmuştu.

1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ KATILMIŞTI

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda yapılmıştı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulmuştu.

SAAT BELLİ OLDU

Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği duyuruyu yaptı. Bakan Tekin, sınav sonuçlarının yarın açıklanacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi