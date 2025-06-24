LGS'de Ortalığı Karıştıran İddia! Sorular Sınav Bitmeden mi Paylaşıldı? MEB'den Açıklama Geldi

15 Haziran’da yapılan LGS sınavında, bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı iddiaları yalanlayarak, paylaşılan görsellerdeki saatlerin sınav sürecini etkilemediğini belirterek, sınavın güvenliğinin tam sağlandığını vurguladı.

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LGS'de Ortalığı Karıştıran İddia! Sorular Sınav Bitmeden mi Paylaşıldı? MEB'den Açıklama Geldi
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1 milyona yakın öğrencinin ter döktüğü LGS sınavına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

'SINAV GÜVENLİĞİNİ ZEDELİYOR'

Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

'İDDİALAR ASILSIZ'

Bu iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturum halinde uygulandığı, sözel alan oturumunun saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlandığı hatırlatıldı.

Sözel oturumu tamamlandıktan sonra salon yoklama listelerinin ve cevap kağıtlarının geri açılamayan zarfa yerleştirilerek özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulduğu kaydedilen açıklamada, bu oturumun bitmesinin ardından ikinci oturum olan sayısal alan sınavının saat 11.30'da başlayıp saat 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemlerinin aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona erdiği bildirildi.

'OLUMSUZ ETKİLEYECEK BİR DURUM YOK'

Soru kitapçıklarının ise isteyen öğrenci veya velilerin alması için okullarda bırakıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır. 15 Haziran'da okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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