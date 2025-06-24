Arif Kocabıyık 3. Kez Tahliye Edildi

Sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, 3. kez tahliye edildi.

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Arif Kocabıyık 3. Kez Tahliye Edildi
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Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, 3. Kez tutuklanmasının ardından tahliye edildi.

Bir Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir tutuklanıp bir tahliye edilen Arif Kocabıyık, bir kez daha tahliye edildi.

Kocabıyık, Z Dayı isimli YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşurken kendisine 'Düne kadar buralarda soytarılık yapıyordun, neredeyse milletvekili oluyordun' diyen vatandaşa, 'Soytarı senin gibilerine denir, saraydakine denir, saraydakileri mutlu edene denir' demişti.

Bir Ayda 3'üncü Kez... Arif Kocabıyık Yeniden TutuklandıBir Ayda 3'üncü Kez... Arif Kocabıyık Yeniden TutuklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Arif Kocabıyık YouTube
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