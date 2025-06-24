Arif Kocabıyık 3. Kez Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, 3. Kez tutuklanmasının ardından tahliye edildi.

Bir Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir tutuklanıp bir tahliye edilen Arif Kocabıyık, bir kez daha tahliye edildi.

Kocabıyık, Z Dayı isimli YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşurken kendisine 'Düne kadar buralarda soytarılık yapıyordun, neredeyse milletvekili oluyordun' diyen vatandaşa, 'Soytarı senin gibilerine denir, saraydakine denir, saraydakileri mutlu edene denir' demişti.

Kaynak: Haber Merkezi