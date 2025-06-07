Kars Sarıkamış’ta Boz Ayı Dronla Görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, dere kenarında gezen bir boz ayıyı dronla görüntüledi. Ayının dronu fark edip ormana kaçtığı anlar sosyal medyada ilgi çekti.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 6 Haziran 2025’te doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, ormanlık alanda bir boz ayı ile karşılaştı. Dere kenarında gezinen ayı, bir vatandaşın kullandığı dronla havadan kaydedildi. Görüntülerde, ayının dronu fark etmesiyle panikleyerek ormanlık alana doğru hızla koşması dikkat çekiyor.

Sarıkamış, boz ayılarıyla sık sık gündeme gelen bir bölge. İlçede yaşayan vatandaşlar, ayılarla karşılaşmaya alışmış durumda. Öyle ki, boz ayılar zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor ve vatandaşlarla adeta bir arada yaşıyor. Bazı vatandaşlar, bu anları “sıradan bir gün” olarak nitelendirerek sosyal medya platformlarında paylaşıyor.

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Kaynak: İHA

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