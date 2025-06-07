Mersin D-400 Karayolunda Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Şovu Kamerada

Mersin’in Erdemli ilçesinde, D-400 karayolunda bir motosiklet sürücüsü, ön tekerleğini kaldırarak trafikte tehlikeli hareketler yaptı. 27 plakalı motosikletin riskli şovu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve büyük tepki topladı.

Son Güncelleme:
Mersin D-400 Karayolunda Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Şovu Kamerada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi sınırlarında 6 Haziran 2025’te yaşanan olay, trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. İki motosiklet sürücüsünden biri, 27 plakalı motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak yolun ortasında tehlikeli bir şekilde seyretti. Akan trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan bu hareketler, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün motosikletin önünü uzun süre havada tutarak araçların arasında ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Bu sorumsuz davranış, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırarak kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Yetkililer, tehlikeli hareketlerin trafikte ciddi kazalara yol açabileceği konusunda uyarırken, söz konusu sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin incelendiğini ve sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan işlem yapılabileceğini belirtti.

Tek Teker Üstünde Tehlikeli YolculukTek Teker Üstünde Tehlikeli YolculukGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mersin
Son Güncelleme:
6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek 6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek
Ordu’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 119 Acemi Kasap Hastanelik Oldu Ordu’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 119 Acemi Kasap Hastanelik Oldu
Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
Samsun’da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2’si Ağır 6 Yaralı Samsun’da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2’si Ağır 6 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Elektrik Çarptı: Durumu Ağır Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Akımına Kapıldı