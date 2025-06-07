Mersin D-400 Karayolunda Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Şovu Kamerada

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Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi sınırlarında 6 Haziran 2025’te yaşanan olay, trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. İki motosiklet sürücüsünden biri, 27 plakalı motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak yolun ortasında tehlikeli bir şekilde seyretti. Akan trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan bu hareketler, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün motosikletin önünü uzun süre havada tutarak araçların arasında ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Bu sorumsuz davranış, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırarak kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Yetkililer, tehlikeli hareketlerin trafikte ciddi kazalara yol açabileceği konusunda uyarırken, söz konusu sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin incelendiğini ve sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan işlem yapılabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA