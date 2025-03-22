Sarıkamış’ta Kış Uykusundan Uyanan Boz Ayılar İlçe Merkezine İndi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. TOKİ lojmanları çevresinde görülen anne ayı ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, anne ayının ayakta durarak etrafı kontrol ettiği, yavrularının ise meraklı tavırlarla çevreyi keşfettiği anlar yer alıyor. Bir süre bölgeyi dolaşan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

Sarıkamış’ta boz ayılar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek arayışıyla ilçe merkezine inmeleriyle biliniyor. İlçe sakinleri için bu durum sıradan hale gelirken, bölge halkı ayılara zarar vermeden yaşam alanlarına saygı göstermeye özen gösteriyor.

Kaynak: İHA