Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Bursa'da seyir halindeki bir araç alev aldı. Motor kısmında arıza meydana geldiği öğrenilen araç, yangın sonrası hurdaya döndü. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında meydana gelen arıza sonrası alev aldı.

Sürücü, aracın motorundan çıkan dumanı fark ederek hemen sağ şeride yanaştı. Ancak kaputu açmasıyla birlikte motor bir anda alev aldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, sürücü yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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