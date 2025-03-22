İmamoğlu'nun Evindeki Polis Ablukası LeMan Kapağında: Hayatıma Devam Edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili yaşananlar, LeMan dergisinin kapağına taşındı. Dergi, operasyonun yapıldığı sabah yaşananları karikatürle anlattı. Dergide, polis ablukası arasından okula giden küçük bir kız çocuğu çizildi.

İmamoğlu'nun Evindeki Polis Ablukası LeMan Kapağında: Hayatıma Devam Edeceğim

LeMan’ın kapağında, çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu barikatın ortasında, okul çantası taşıyan küçük bir kız çocuğu yer aldı. Karikatür, gözaltı sürecinin toplum üzerindeki etkisini yansıtması açısından dikkat çekti.

"HAYATIMA DEVAM EDECEĞİM"

Derginin kapağında ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun açıklamalarına da yer verildi. Dilek İmamoğlu, 19 Mart sabahı gerçekleşen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Sahurdan hemen sonra ekipler geldi. 13 yaşında bir kızım var ve her şeye rağmen ‘Okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim’ dedi” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA OPERASYON TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Ekrem İmamoğlu’nun evine yapılan operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yaşananlara yönelik tepkiler de büyüdü. Gözaltı süreci, siyasi gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özellikle İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki beklentiler nedeniyle operasyonun zamanlaması da tartışmalara neden oldu.

LeMan’ın kapağı, gözaltı sürecinin toplumsal etkisini vurgularken, yaşananların sadece siyasi bir mesele olmadığını, bireylerin gündelik hayatını da doğrudan etkilediğini gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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