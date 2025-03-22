Meteoroloji'den Uyarılar: Bir Tarafta Kış, Bir Tarafta Bahar Yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat çevreleri, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur şeklinde, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batısında orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sıvas çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, (Amasya, Çorum dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi