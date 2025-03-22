Annesini Vuran Üvey Babasını Darp Etti
Konya'da 77 yaşındaki bir adam, evde tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu eşini yaraladı. Olayın ardından kadının oğlu, annesini vuran üvey babasını darp etti. Polis ekipleri, yaşlı adamı ve oğlunu gözaltına alırken, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan M.G. (77), kendisine ait tabancayı temizlerken silah aniden ateş aldı. Merminin isabet ettiği eşi Z.B. (53) yaralanırken, annesinin vurulduğunu gören B.B. (28), üvey babasını darp etti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası gözaltına alınan M.G., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İlk ifadesinde olayın "yanlışlıkla" gerçekleştiğini ve kimseyi vurmak istemediğini söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: İHA