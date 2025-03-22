Annesini Vuran Üvey Babasını Darp Etti

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan M.G. (77), kendisine ait tabancayı temizlerken silah aniden ateş aldı. Merminin isabet ettiği eşi Z.B. (53) yaralanırken, annesinin vurulduğunu gören B.B. (28), üvey babasını darp etti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan M.G., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İlk ifadesinde olayın "yanlışlıkla" gerçekleştiğini ve kimseyi vurmak istemediğini söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA