Tekirdağ'da Korkunç Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Babası Tarafından Öldüresiye Dövüldü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, babası tarafından darp edildiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ'da Korkunç Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Babası Tarafından Öldüresiye Dövüldü

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, baba H.İ.Ç.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yaşındaki çocuğu H.Ç.’yi darp ettiği öne sürüldü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kafa travması geçiren talihsiz çocuk, önce Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilen çocuğun beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da Korkunç Olay! 2 Yaşındaki Çocuk Babası Tarafından Öldüresiye Dövüldü - Resim : 1

CANİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan baba, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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