Fahrettin Altun'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Tükenmişlik Sendromundan Bir An Önce Çıkmalılar'

İBB'ye yönelik soruşturma devam ederken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına ve eylemlere yönelik açıklama geldi. Altun, "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. İçine düştükleri siyasi tükenmişlik sendromundan bir an evvel çıkmalılar" dedi.

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Fahrettin Altun'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Tükenmişlik Sendromundan Bir An Önce Çıkmalılar'

Bölgemizde ve dünya siyasetinde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, liderlik kapasitesi ve devlet tecrübesi ile ülkemizin bu süreçten en güçlü şekilde çıkması noktasında büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadele Sayın Cumhurbaşkanımızın mübarek Ramazan ayında da devam eden yoğun temposundan ve temaslarından da net bir şekilde görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarak aziz Milletimiz ve güzel Türkiye’miz için çalışmalarını kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

'YARGIYI ETKİ ALTINA ALMA ÇABALARI BEYHUDE'

Öte yandan 'ana muhalefet partisi' dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere ısrarla bigane kalmakta, her gün kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmakta ve kendi krizlerini ülkenin meselesiymiş gibi göstermeye çalışmaktadır. 'Ana muhalefet partisi' son olarak devletin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen yıllara sari bir adli süreci bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya, devlet kurumlarına karşı halkımızı kışkırtmaya devam etmektedir. Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir.

'SİYASİ TÜKENMİŞLİK SENDROMUNDAN ÇIKMALILAR'

Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır. Mezkur siyasi kesimler içine düştükleri siyasi tükenmişlik sendromundan bir an evvel çıkmalı, yaşadıkları iç krizlerden sebep kendi partilileri tarafından tetiklenen süreçlerin faturasını hükümetimize ve ülkemize mal etmekten vazgeçmelidir. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Demokrasi her daim pusulamızdır. Devletimiz suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete, milletimiz de olanı biteni en iyi şekilde takdir ve tahlil edecek dirayet ve ferasete sahiptir."

Kaynak: Haber Merkezi

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