Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Amasya'da Üst Üste Deprem
Kandilli Rasathanesi, Amasya'da saat 22.53'te 3,3 büyüklüğünde ve saat 00.45'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Amasya Valiliği tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 22.53'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.
Amasya Valiliği tarafından depremle ilgili yaptığı açıklamada, "21 Mart 2025 günü saat 22.53'de merkez üssü Göynücek ilçemiz olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 21, 2025
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) https://t.co/IxcXKxkhM1
21.03.2025, 22:53:40 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 6.0 km#Kandilli
İKİNCİ DEPREM
Aynı bölgede yaklaşık 2 saat sonra 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 21, 2025
SIGIRCAYI-GOYNUCEK (AMASYA) https://t.co/vHa1cHNCXt
22.03.2025, 00:45:43 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi