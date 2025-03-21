Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki Göstermişti! Eski AKP'li Vekil Kocabıyık'a İhraç Talebi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki Göstermişti! Eski AKP'li Vekil Kocabıyık'a İhraç Talebi

AKP'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepkide bulunmuştu.

'SEN KENDİ KENDİNE DARBE YAPTIN HABERİN YOK'

Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadesini kullanmıştı.

İHRAÇ TALEBİ

Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

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