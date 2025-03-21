Bakan Yerlikaya: Bu Geceki Gösterilerde 97 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonrası Türkiye genelinde gerçekleşen sokak olaylarında 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek.

Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek❗️



Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak❗️



Bu geceki gösterilerde;

-2911 Sayılı…