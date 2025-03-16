Vicdansız Anne Çocuğunu Dövdü! Şiddete Uğrayan Çocuk Devlet Korumasında

Isparta'da vicdansız bir anne çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girerek çocuğu anneden alarak devlet korumasına yerleştirdi.

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Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı.

Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı. Çevredeki vatandaşlar kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı. Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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