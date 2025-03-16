Tekirdağ'daki Silahlı Saldırı Şüphelileri Adliyede
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde araca silahlı saldırı olayıyla ilgili 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Silahı saldırı olayı, 14 Mart Cuma günü Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, motosiklet sürücüsü A.E., 34 BOY 036 plakalı araçla trafikte tartışmış ve elindeki silahla ateş etmişti.
Silahlı saldırıya uğrayan araç sürücüsü D.B. ağır yaralanmış, A.E. ise olay yerinden kaçmıştı. Şüpheli A.E. titiz takip sonucunda kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili olarak 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
Kaynak: İHA
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