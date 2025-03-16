Apartmanın Zemin Katında Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi Berdin Caddesi’ndeki 5 katlı bir binanın zemin katındaki D.Ş.’ye ait dairede, henüz tespit edilemeyen nedenle öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı sonrası adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Dumanların sardığı binadaki 16 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA