İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı? Yola Çıkacaklar Dikkat

Valilik açıklamasına göre, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Fevzipaşa Caddesi ve bağlantılı sokaklar

Macar Kardeşler Caddesi ve çevresi

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası)

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Atatürk Köprüsü

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

10. Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

E-5 D100 Karayolu

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmalarını önerdi.

Kaynak: Haber Merkezi