Müşteriden Mide Bulandıran Hareket: Çorbanın Parasını Ödememek İçin...

Olay, akşam saatlerinde bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri ezogelin çorbası sipariş etti ve çorbanın yarısını içtikten sonra göğsünden kopardığı kılları teker teker tabağına koydu. Ardından kasaya giderek çorbada kıl olduğunu iddia edip ödeme yapmayı reddetti. Ancak esnaf, müşterinin göğsündeki kızarıklıklardan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine müşteri, kılları kendisinin koyduğunu itiraf etti ve çorbanın parasını ödedi.

Lokanta sahibi Osman Erdoğdu, yaşananları şöyle anlattı:

"Müşteri, 4 numaralı masada çorbasını içiyordu. Sonrasında kasaya gelip, ‘ben çorbanın yarısını içtim, yarısının mı yoksa tamamının mı parasını alırsın bilemem' dedi. Ben de tam söylediysen tam parası alacağımızı söyledim. Sonrasında bana, ‘git de bir çorbana bak' dedi. Çorbaya baktım, tabağın yanında kıllar var. Müşteriye, kılları onun koyup koymadığını sordum. Çünkü o şekilde kılların düşme imkanı yok. Kamera görüntülerinden izlemeye karar verdik. Sonra da gördük ki göğsünden kılları kopartıp tabağına atıyor. Biz de bunu görünce çorbanın ücretini aldık, şahsı gönderdik"

Müşterinin 100 TL'lik bir çorba sipariş ettiğini söyleyen Erdoğdu, neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA