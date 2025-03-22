Adana'da Hırsızlık Şüphelisi İki Kadın Yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesine Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak’ta çevreyi gözetleyerek bir apartmana giren iki kadın, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Vatandaşların durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede, zanlıların farklı bir ilden Kozan’a hırsızlık amacıyla geldikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve N.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA