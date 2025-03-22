Adana'da Hırsızlık Şüphelisi İki Kadın Yakalandı
Adana’nın Kozan ilçesine başka bir ilden hırsızlık amacıyla geldiği öne sürülen ve çok sayıda suç kaydı bulunan iki kadın, vatandaşların dikkati ve polisin hızlı müdahalesi sayesinde yakalandı.
Adana’nın Kozan ilçesine Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak’ta çevreyi gözetleyerek bir apartmana giren iki kadın, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Vatandaşların durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede, zanlıların farklı bir ilden Kozan’a hırsızlık amacıyla geldikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve N.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: