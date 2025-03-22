Adana'da Hırsızlık Şüphelisi İki Kadın Yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesine başka bir ilden hırsızlık amacıyla geldiği öne sürülen ve çok sayıda suç kaydı bulunan iki kadın, vatandaşların dikkati ve polisin hızlı müdahalesi sayesinde yakalandı.

Son Güncelleme:

Adana’nın Kozan ilçesine Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak’ta çevreyi gözetleyerek bir apartmana giren iki kadın, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Vatandaşların durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede, zanlıların farklı bir ilden Kozan’a hırsızlık amacıyla geldikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve N.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hırsız Hırsızlık Adana
Son Güncelleme:
Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Müşteriden Mide Bulandıran Hareket: Çorbanın Parasını Ödememek İçin... Çorbanın Parasını Ödememek İçin Yaptığı Şey Şoke Etti
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Tek Başına Yetişemiyor, Çalışacak Eleman Arıyor Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Yanında Çalışacak Eleman Arıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde