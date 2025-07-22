Aykut Erdoğdu İçin Yapılan Başvurulara Hâlâ Yanıt Yok

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İBB operasyonlarının 5. Dalgasında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatı Hüseyin Ersöz hak ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğdu’nun gizli tanık ifadesiyle gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatan Ersöz, hak ihlallerine karşı yaptıkları başvuruların henüz neticelendirilmediğini belirtti.

Ersöz yaptığı açıklamada “Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevi de yürüten Aykut Erdoğdu’nun tutuklanmasına gerekçe olarak E.Y. isimli kişinin ‘etkin pişmanlık ifadesi’ gerekçe gösterilmişti” hatırlatmasında bulundu.

Erdoğdu hakkında başka somut delil olmadığını aktaran Ersöz “Başka hiçbir somut delille desteklenmeyen bu iddia AYM ve AİHM Kararları uyarınca Özgürlük Hakkı’nın orantısız şekilde kısıtlanması anlamına geliyor” dedi.

'İTİRAZIMIZ NETİCELENDİRİLMEDİ'

Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını belirten Ersöz hak ihlallerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız Bireysel Başvuruyla, Aykut Erdoğdu’nun ‘Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı’ ile ‘Yetki Saptırması Yasağının’ ihlal edildiğini ifade ettik. Ne yazık ki bireysel başvurular, neticelenmesi birkaç yıla varan ve başlı başına 'Etkili Başvuru Yolu' olup-olmadığı tartışmalı hale gelen bir süreç durumunda. Ancak buna rağmen tüm hukuki yolları tüketmek de bir o kadar önemli. Yine geçtiğimiz hafta İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığımız itirazla, haksız tutukluluk sürecinin sonlandırılmasını da talep etmiştik. Bu itirazımız da hali hazırda neticelenmiş değil.”

Kaynak: Haber Merkezi