Beyaz Torosla Gündem Olan Savcı Meclis Gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul’da görev yapan bir cumhuriyet savcısının makamında Beyaz Toros maketi bulundurmasına ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi sundu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Beyaz Torosla Gündem Olan Savcı Meclis Gündeminde
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CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Beyaz Toros’un 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerin ve zorla kaybetmelerin sembolü hâline geldiğini belirterek bir cumhuriyet savcısının makamında Beyaz Toros maketi bulundurmasını Meclis gündemine taşıdı. Bu sembolün bir savcının makamında yer almasının sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve psikolojik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Emre, bu durumun yargıya olan güveni zedelediğini ifade ederek, “Bu bir psikolojik savaş nesnesidir” dedi.

AMAÇ SİYASİ BASKI VE GÖZDAĞI YARATMAK

Emre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Önergede 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçten bu yana muhalefet partilerine ve belediyelere yönelik art arda gelen soruşturmaların, siyasi baskı ve gözdağı yaratma amacı taşıdığına dair endişelere de yer verildi.

Emre’nin Adalet Bakanı Tunç’a yönelttiği sorular arasında şu başlıklar öne çıktı:

İstanbul’da bir savcının makamında Beyaz Toros maketi bulunduğu iddiası doğru mudur? HSK veya Bakanlık bu konuda bir inceleme başlatmış mıdır?

Türk Yargı Etiği Bildirgesi çerçevesinde bu tür sembollerin makam odasında bulundurulması bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle çelişmez mi?

Bu sembolün, yürütülen soruşturmaların tarafsızlığına gölge düşürdüğü ve kamuoyuna mesaj vermek amacı taşıdığı değerlendirilmekte midir?

Bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca “bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkı”nı ihlal edip etmediğine ilişkin bir değerlendirme yapılmakta mıdır?

Zeynel Emre, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar verecek hiçbir davranışın ve sembolün kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda kamuoyunu aydınlatması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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