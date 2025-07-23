Özgür Özel Bir Kez Daha Silivri'de, 15'inci Ziyaret Gerçekleşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15'inci kez Silivri'yi ziyaret edecek. Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesini gerçekleştirdikten sonra Özel açıklamalarda bulunacak.

Son Güncelleme:
Özgür Özel Bir Kez Daha Silivri'de, 15'inci Ziyaret Gerçekleşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri ziyaretlerinin 15’incisini bugün gerçekleştirecek. 19 Mart’ta başlayan operasyonlarla partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve onlarca bürokrat Silivri’de bulunan Marmara cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İBB operasyonları kapsamında yapılan tutuklamaların üzerinden 4 ay geçmesine rağmen iddianame henüz hazırlanmadı. Öte yandan kent uzlaşısı suçlamasıyla da tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ‘terör’ suçlamasından tutuklu bulunduğu davada tahliye kararı çıkmıştı.

Özgür Özel’in Silivri ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunması bekleniyor. CHP’nin İstanbul’un ilçelerinde yaptığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi de bugün Bakırköy’de yapılacak.

Hastane Önündeki Görüntüler Yürek Burkmuştu: Özgür Özel Açıkladı! Murat Çalık, Annesi ile GörüşecekHastane Önündeki Görüntüler Yürek Burkmuştu: Özgür Özel Açıkladı! Murat Çalık, Annesi ile GörüşecekGüncel

Özel Bu Kez Trabzon'dan Seslendi: 'Korkmuyoruz, Bir Adım Geri Çekilmeyeceğiz'Özel Bu Kez Trabzon'dan Seslendi: 'Korkmuyoruz, Bir Adım Geri Çekilmeyeceğiz'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
İbrahim Kalın'dan İYİ Parti'ye Ziyaret İbrahim Kalın'dan İYİ Parti'ye Ziyaret
Beyaz Torosla Gündem Olan Savcı Meclis Gündeminde Beyaz Torosla Gündem Olan Savcı Meclis Gündeminde
Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı
22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında? 22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında?
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü Bursa'da Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3 Kişi Öldü
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği Komşuda Deprem Paniği
Cumartesi Annesi Emine Ocak Hayatını Kaybetti Cumartesi Annesi Emine Ocak Hayatını Kaybetti