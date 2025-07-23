Özgür Özel Bir Kez Daha Silivri'de, 15'inci Ziyaret Gerçekleşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri ziyaretlerinin 15’incisini bugün gerçekleştirecek. 19 Mart’ta başlayan operasyonlarla partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve onlarca bürokrat Silivri’de bulunan Marmara cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İBB operasyonları kapsamında yapılan tutuklamaların üzerinden 4 ay geçmesine rağmen iddianame henüz hazırlanmadı. Öte yandan kent uzlaşısı suçlamasıyla da tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ‘terör’ suçlamasından tutuklu bulunduğu davada tahliye kararı çıkmıştı.

Özgür Özel’in Silivri ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunması bekleniyor. CHP’nin İstanbul’un ilçelerinde yaptığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi de bugün Bakırköy’de yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi