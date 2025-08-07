'Superman'ın Yıldızı Dean Cain'den Trump'a Destek: ICE Ajanı Oluyor

ABD’li oyuncu Dean Cain, göçmen karşıtı politikaları desteklemek amacıyla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) teşkilatına katılma kararı aldı. Cain’in yakında yemin ederek ICE ajanı olması bekleniyor.

'Superman'ın Yıldızı Dean Cain'den Trump'a Destek: ICE Ajanı Oluyor
1990’lı yıllarda “Lois & Clark: The New Adventures of Superman” dizisinde Superman karakterini canlandıran Hollywood yıldızı Dean Cain, ABD’de tartışmalı göçmenlik politikalarına destek amacıyla sahaya iniyor. Cain, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimine katılacağını duyurdu.

Cain, Fox News’te Jesse Watters’ın programına katılarak kısa sürede yemin ederek resmi görevine başlayacağını söyledi. Daha önce gönüllü polis ve yardımcı şerif olarak görev yaptığını belirten Cain, ICE ile doğrudan bir bağlantısı olmadığını ancak sosyal medya paylaşımı sonrası sürecin hızlandığını aktardı.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde göçmen politikaları giderek sertleşirken, ICE günlük 3 bin tutuklama hedefiyle geniş çaplı operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlar zaman zaman yasal statüdeki kişileri ve hatta vatandaşları da etkileyebiliyor. Ülkede tartışmalara yol açan bu operasyonlara karşı protestolar devam ediyor.

Cain, bu süreçte daha fazla eski polis ve ICE ajanının teşkilata katılmasını umduğunu belirterek, “Ben bir adım atıyorum. Umarım birçok eski görevli de aynı adımı atar. Bu sayede ülkemizi koruma görevimizi yerine getiririz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

