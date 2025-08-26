Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıklarının, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgelere göre yapılan değerlendirmelere göre; Marmara ve Ege genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli eseceği bildirildi. Akdeniz’de parçalı bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarında sağanak yağış öne çıkıyor. İç Anadolu’da hava açık, Batı Karadeniz’de ise Sinop’un iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de kıyılar yerel sağanak alacak. Doğu Anadolu’da Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yağış görüleceği, Güneydoğu Anadolu’nun ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

