Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdun kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları güney ve doğuda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... - Resim : 1

Hava sıcaklıklarının, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... - Resim : 2

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgelere göre yapılan değerlendirmelere göre; Marmara ve Ege genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli eseceği bildirildi. Akdeniz’de parçalı bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay kıyılarında sağanak yağış öne çıkıyor. İç Anadolu’da hava açık, Batı Karadeniz’de ise Sinop’un iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de kıyılar yerel sağanak alacak. Doğu Anadolu’da Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yağış görüleceği, Güneydoğu Anadolu’nun ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede...Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede...Güncel
İstanbulluları Serinleten Sürpriz... Megakent Hazırlıksız Yakalandı Ama Nefes Aldıİstanbulluları Serinleten Sürpriz... Megakent Hazırlıksız Yakalandı Ama Nefes AldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Ankara'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Paniği Ankara'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir Sındırgı Depremi Sonrası İsyan Etti: 'Bizde On Binler Öldü!' Naci Görür İsyan Etti: Bizde On Binler Öldü, Yeter Artık!
ÇOK OKUNANLAR
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor! Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!
Diyarbakır’da Sokak Ortasında Kanlı Çatışma: 2 Ölü, 5 Yaralı Sokak Ortasında Kanlı Çatışma! 2 Ölü, 5 Yaralı
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı