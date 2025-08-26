Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak eski belediye başkanı İsmail Eşref’in kullandığı otomobil, şehir merkezinde bir tırla çarpıştı. Kaza, büyük bir paniğe yol açarken şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Eşref’in kullandığı 34 FH 1323 plakalı BMW otomobil, 67 TE 777 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Bölgedeki vatandaşlar kazayı endişeyle izlerken, olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA