Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü

Zonguldak eski belediye başkanı İsmail Eşref’in otomobili, şehir merkezinde tırla çarpıştı. Araç savrularak trafik ışıklarına çarptı, kazada yaralanan olmadı.

Zonguldak eski belediye başkanı İsmail Eşref’in kullandığı otomobil, şehir merkezinde bir tırla çarpıştı. Kaza, büyük bir paniğe yol açarken şans eseri yaralanan olmadı.

Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü - Resim : 1

Olay, Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Eşref’in kullandığı 34 FH 1323 plakalı BMW otomobil, 67 TE 777 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü - Resim : 2

Bölgedeki vatandaşlar kazayı endişeyle izlerken, olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Zonguldak
