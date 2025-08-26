Ankara'da Vahşet! Tartıştığı Komşusunun Köpeğini Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayvanlara şiddet ve eziyet bitmiyor. Son olay Ankara'da yaşandı. İki dükkan sahibinin köpekleri nedeniyle yaşanan tartışmada, taraflardan biri, diğer dükkan sahibinin köpeğini silahla vurarak öldürdü.

KÖPEĞİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, iki dükkan sahibinin köpekleri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga kanlı bitti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olayda, L.S. isimli kişi, önce dükkan komşusuyla tartıştı. Daha sonra komşusunun köpeğinin kulübesinin olduğu alana giden şahıs, köpeğe tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan köpek olay yerinde yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan L.S., cezaevine gönderildi.

VAHŞET ANBEAN KAMERADA

Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin köpek kulübesine doğru ateş ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA