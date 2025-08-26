Ankara'da Vahşet! Tartıştığı Komşusunun Köpeğini Öldürdü

Başkentte iki dükkan sahibinin köpekleri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga sonrası taraflardan L.S., komşusunun köpeğini tabancayla öldürdü. Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayvanlara şiddet ve eziyet bitmiyor. Son olay Ankara'da yaşandı. İki dükkan sahibinin köpekleri nedeniyle yaşanan tartışmada, taraflardan biri, diğer dükkan sahibinin köpeğini silahla vurarak öldürdü.

KÖPEĞİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, iki dükkan sahibinin köpekleri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga kanlı bitti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olayda, L.S. isimli kişi, önce dükkan komşusuyla tartıştı. Daha sonra komşusunun köpeğinin kulübesinin olduğu alana giden şahıs, köpeğe tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan köpek olay yerinde yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan L.S., cezaevine gönderildi.

VAHŞET ANBEAN KAMERADA

Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin köpek kulübesine doğru ateş ettiği anlar yer alıyor.

Adres Değişti İşkence Aynı! Silopi Bakımevi’nde Yürek Dağlayan Görüntü! 50 Derecelik Havada Bir Odada Onlarca Köpek… Su, Mama, Hava Hiçbir Şey YokAdres Değişti İşkence Aynı! Silopi Bakımevi’nde Yürek Dağlayan Görüntü! 50 Derecelik Havada Bir Odada Onlarca Köpek… Su, Mama, Hava Hiçbir Şey YokGüncel
Korkunç İddia: Osmaniye Barınağındaki Bir Köpek Yakalama Aparatıyla Boğularak Öldürüldü!Korkunç İddia: Osmaniye Barınağındaki Bir Köpek Yakalama Aparatıyla Boğularak Öldürüldü!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Köpek Cinayet
Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek Akaryakıt Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim
Susurluk'taki Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü Susurluk'taki Orman Yangını 12 Saatte Söndürüldü
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Önceden Bilmişlerdi: Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı! Bakın Birinci Sırada Hangi Parti Çıkıyor? Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor! Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Diyarbakır’da Sokak Ortasında Kanlı Çatışma: 2 Ölü, 5 Yaralı Sokak Ortasında Kanlı Çatışma! 2 Ölü, 5 Yaralı