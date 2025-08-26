'Bot' İddiaları Şoke Etti! Rap Dünyası Birbirine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rap müziğin önde gelen isimlerinden Uzi’nin Spotify’da bot kullanımı iddialarına ilişkin sözleri, rap camiasında tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzi’nin açıklamalarına isim vermeden tepki gösterdiği düşünülen İbrahim Tilaver (Ebo), canlı yayında sert ifadeler kullandı.

UZİ'DEN 'BOT' İDDİASI

Bir programa katılan Uzi, bot kullanımının varlığına inandığını belirterek, “Stream ile algı yapmak çok kolay. Bu işin arkasında çoğunlukla sanatçılar değil, para kazanma odaklı üçüncü kişiler var” dedi. Sanatçı, konunun uzun süredir müzik dünyasında tartışıldığını vurguladı.

Rapçi Ebo

RAP DÜNYASI KARIŞTI

Uzi’nin bu sözleri, rap dünyasında gerilime yol açtı. Müzik prodüksiyonunu bıraktığını duyuran Ebo, canlı yayında Uzi’ye göndermede bulunarak, “Bir gün çıkarlar bot derler, bir gün başka sanatçılara sallarlar. Uzi gibi şarkıları dinlenmeyen sanatçılar çıkıp bot diyor” ifadelerini kullandı.

Rapçi Ati242 ise "Gün geçtikçe kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hak edene hakkını vermek konusunda çok yetenekliyim. 'Ati çok değişti' diyorlar. Ben eski Ati değilim. Kendimi daha vizyonlu birine dönüştürmeye çalışıyorum. Ben onun yerinde olsam 'bu soruyu geçelim' derdim." şeklinde tepki gösterdi.

Rapçi Ati242

Tartışma sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı dinleyiciler Uzi’yi desteklerken, bazıları ise isim vermeden imalarda bulunmanın rap kültürüne zarar verdiğini savundu.

Kaynak: Haber Merkezi