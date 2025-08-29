Babasının Vefatıyla Sarsıldı! Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın Paylaşımı Yürekleri Dağladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir’de 'Kaya' karakteriyle dikkat çeken Atakan Özkaya, geçtiğimiz günlerde babası Mustafa Özkaya’yı kaybetti. Ünlü oyuncu, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla acı haberi duyurmuştu.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Özkaya, sosyal medya hesabında babasıyla çekilen bir fotoğrafını yayımladı. Paylaşımına, "Senden öğrenecek daha çok şeyim vardı" notunu düşen oyuncunun sözleri takipçilerini duygulandırdı.

Özkaya’nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken, hayranları ünlü oyuncuya başsağlığı dileklerinde bulundu.

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Atakan Özkaya, tiyatro ve dizi oyuncusu, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Boyu 177 cm, kilosu 68 kg olan Özkaya, Maltepe Belediyesi Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Canan Odacıl Cast Ajansı bünyesinde çalışan Atakan Özkaya, tiyatro sahnesindeki performanslarının yanı sıra 2014 yılından itibaren Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş ve Kardeşlerim gibi birçok başarılı dizide rol aldı. Özkaya şuanda Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Kaya karakterini canlandırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi