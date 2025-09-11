Mahsun Kırmızıgül Ateş Püskürdü: 'Vasiyetimdir Cenazeme Gelmeyin'

Müzisyen ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, haber bültenlerinde sanatçıların yalnızca öldükten sonra değer görmesine isyan etti. Kırmızıgül, "Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin! Gidin, haber değeri taşıdığını düşündüğünüz hırsızların, çocuklarımızın geleceğini çalanların haberlerini yapmaya devam edin" diyerek vasiyetini açıkladı.

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda haber bültenlerine isyan etti. Sanatçıların hep öldüğünde hatırlandığına dikkat çeken Kırmızıgül; Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur, Özkan Uğur gibi isimleri örnek vererek, "Oysa sanatçı, halkı için üretir. Alın teriyle, emeğiyle değer katar. Ama bugün çoğu haber kanalı ve haber bültenleri , sanatçının sesine yer vermek yerine; yolsuzluğa batmış hırsızlara, ikiyüzlü sahtekârlara, günübirlik çıkarların temsilcilerine yer veriyor. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Mehmet Ali Birand, Ali Kırca, Reha Muhtar, Ufuk Güldemir, Uğur Dündar gibi isimlerin sanatçılara sahip çıktığını belirten Kırmızıgül, “Yaşarken değerlerini bildiler ve sanatçıları ana haberlere taşıdılar. Bugün gelinen nokta ise utanç vericidir” diye yazdı.

Kırmızıgül, paylaşımının devamında net mesajlar verirken, “Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz! Artık yanımızda duran, bizlerin alın terini gören, emeğimize saygı duyan ve bunu haber bültenlerinde yer veren medya kuruluşlarının programlarına katılacağım” dedi.

Kırmızıgül, ‘vasiyetimdir’ diyerek, haber bültenlerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

Ve bu benim son sözüm, vasiyetimdir: Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin! Gidin, haber değeri taşıdığını düşündüğünüz hırsızların, çocuklarımızın geleceğini çalanların haberlerini yapmaya devam edin.


Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmediğinde, öldükten sonra söylenen sözlerin hiç bir anlamı yoktur.

Mahsun Kırmızıgül
