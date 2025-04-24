Mahsun Kırmızıgül Hakkında Korkutan Gelişme! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Sanat hayatında bir süredir sadece sahne çalışmalarına ağırlık veren ve oyunculuk ile yönetmenliğe ara veren Kırmızıgül, son dönemde arka arkaya yaşadığı acı kayıplarla sarsıldı. Sanatçı, 6 Aralık 2024’te 99 yaşındaki annesi Faike Arık’ı kaybetmişti. Henüz bu kaybın üzüntüsünü atlatamadan, üvey annesi Zühre Bazencir’in vefat haberiyle ikinci kez yıkıldı. Kırmızıgül, “İçim yanıyor” sözleriyle yaşadığı duygusal çöküntüyü ifade etmişti.

YAKIN DOSTLARININ KAYBIYLA SARSILDI

Ünlü sanatçı, son olarak yakın dostu Serşat Erbilgin’in hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Aynı dönemde Türk müziğinin önemli isimlerinden Edip Akbayram’ın da vefat etmesi, Kırmızıgül’ü derinden etkiledi.

KALP RAHATSIZLIĞI ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GİTTİ

Bu yoğun duygusal süreç sonrası kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye giden Kırmızıgül, kontrollerden geçti. Son olarak Volkan Konak’ın sahnede geçirdiği ani rahatsızlıkla hayatını kaybetmesi üzerine kendi sağlığı konusunda da endişelenen sanatçı, doktor kontrolü için hastaneye başvurdu.

TEDİRGİNLİK YERİNİ RAHATLAMAYA BIRAKTI

Yapılan tetkikler sonucunda Mahsun Kırmızıgül’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi rahatsızlığa rastlanmadığı öğrenildi. Sanatçının, yaşadığı stresin etkisiyle kısa süreli bir rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Asıl adı Abdullah Bazencir olan Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969’da Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Vezir köyünde dünyaya geldi. Zaza kökenli Kırmızıgül, 22 çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelirken, çocukluk yıllarını yokluk ve zorluk içinde geçirdi. Babası Mahmut Bazencir’in imam nikâhlı eşini ve çocuklarını terk etmesi üzerine annesi Fahriye Hanım, ailenin geçimini sağlamak için kiremit ocağında çalışmaya başladı. Mahsun da çok küçük yaşlarda çiğ köftecilik, çaycılık, boyacılık ve kaçak sigara satışı gibi işlerde çalıştı.

MÜZİKLE TANIŞMASI VE İLK ADIMLAR

İlkokul ve ortaokul eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Müziğe olan ilgisi, Diyarbakır Karpuz Festivali’nde dikkat çekmesiyle başladı. Düğünlerde türkü söyleyerek adını duyuran Kırmızıgül, bir şoför aracılığıyla gönderdiği kaset sayesinde 1984 yılında İstanbul’a davet edildi. Aynı dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nde eğitim almaya başladı.

MÜZİKTE PROFESYONEL YÜKSELİŞİ

Müzik kariyerine 1980’de başlayan Kırmızıgül, amatör olarak sekiz albüm çıkardıktan sonra 1993’te “Alem Buysa Kral Sensin” albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından Prestij Müzik’e ortak olarak müzik sektöründe yapımcı kimliğiyle de öne çıktı. 1998 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde üç farklı dalda ödül aldı.

SİNEMAYA YÖNELİŞİ VE YÖNETMENLİK KARİYERİ

2007 yılında yönettiği “Beyaz Melek” filmiyle sinemaya adım atan Mahsun Kırmızıgül, bu alanda da önemli başarılara imza attı. “Güneşi Gördüm”, “New York’ta Beş Minare” ve “Mucize” gibi toplumsal mesaj içeren filmlerle yönetmenlik kariyerini pekiştirdi. 2016 yapımı “Vezir Parmağı” filminde de hem oyuncu hem yönetmen olarak yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI VE AİLESİ

1989 yılında Gölgem Hanım’la evlenen Kırmızıgül’ün bu evlilikten Mahmut adında bir oğlu oldu. Daha sonra Bade İşçil ve çello sanatçısı Mine Cangal’la ilişkiler yaşadı. 14 Şubat 2016’da avukat Ece Binay ile Los Angeles’ta evlenen sanatçının Lavin adında bir kızı dünyaya geldi.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2008 – Houston Film Festivali: En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri (Beyaz Melek)

2012 – Antalya Televizyon Ödülleri: En İyi Dizi (Dram) (Hayat Devam Ediyor)

ALBÜMLERİNDEN SEÇMELER

1993 – Alem Buysa Kral Sensin

1998 – Yıkılmadım

2000 – Yoruldum

2004 – Sarı Sarı – Başroldeyim

2006 – Dinle

2015 – Mucize (Film Müzikleri)

FİLMOGRAFİSİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Yönetmen Olarak:

Beyaz Melek (2007)

Güneşi Gördüm (2009)

New York’ta Beş Minare (2010)

Mucize (2014)

Vezir Parmağı (2016)

Senarist Olarak:

Gecenin Kanatları (2009)

Babalar ve Evlatlar (2012)

Elma Kokusu (2015)

Oyuncu Olarak:

Beyaz Melek (Keke Ali)

New York’ta Beş Minare (Fırat)

Mucize (Bozat)

Vezir Parmağı (Hamdullah)

MÜZİKAL YETENEĞİYLE TELEVİZYON VE SİNEMADA İZ BIRAKTI

Mahsun Kırmızıgül, sanat yaşamı boyunca hem müzik hem de sinema alanında üretkenliğiyle dikkat çeken, toplumsal temaları eserlerine taşıyan önemli bir sanatçı olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi