Konserdeki Görevliye 'Gerizekalı Mısın?' Demişti! Tepki Çeken Mustafa Sandal'dan İlk Açıklama Geldi

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, 5 Eylül'de 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı. Ancak konser sırasında yaşanan bir olay, sanatçının performansından çok konuşuldu. Sandal, sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren reji görevlisine dönerek, "Oğlum, biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi. Bu sözler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı ve eleştiri topladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, olaya ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Dernek, Sandal'ın davranışını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Sandal'ın görevini layığıyla yerine getiren emekçisine hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan takip spot ışığını 'Seyirciye çevir' şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olduğunu göstermektedir. Sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım büyük bir saygısızlıktır."

Sosyal medyada da Sandal'ın sözleri tartışma yarattı. Bir kesim, sanatçının sahnede sinirlerine hakim olamayarak hata yaptığını savunurken, diğerleri reji görevlisine yönelik kullanılan üslubu sert ve saygısız buldu.

MUSTAFA SANDAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Tepki çeken sözleri sonrası Mustafa Sandal'dan ilk açıklama geldi. İşte Sandal'ın özür dilediği açıklaması:

"İzmir'de bir olay yaşandı ona değinmek istiyorum. 3 binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor.

İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi