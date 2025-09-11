Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan 18 Kilo Verdi! Son Hali Şaşırttı

Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mümtaz Taylan, 4 ayda 18 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan 18 Kilo Verdi! Son Hali Şaşırttı
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbetinde 'Abdullah Ünal' karakterini canlandıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yeni sezona fit görüntüsüyle damga vurdu. Geçtiğimiz mayıs ayında diyet yapmaya başlayan Taylan, dört ayda tam 18 kilo verdi.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan 18 Kilo Verdi! Son Hali Şaşırttı - Resim : 1

Başarılı oyuncu, aynı zamanda sunuculuğunu üstlendiği Empati programının yeni sezon çekimleri için kamera karşısına geçti. Çekimlerdeki fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Taylan, sosyal medyada da gündem oldu. Takipçileri ünlü oyuncunun son haline “Çok iyi olmuş”, “Gençleşmiş”, “Harika zayıflamış” yorumları yaptı.

"HAYATIMIN TATİLİNİ YAPTIM"

Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan 18 Kilo Verdi! Son Hali Şaşırttı - Resim : 2

Yaz dönemini evinde dinlenerek geçirdiğini söyleyen Taylan, "Hayatımın tatilini yaptım, bir ay boyunca evde kaldım. Müthiş dinlendim. Kızıma zaman ayırmak istiyordum, bu yaz bunu başardım" ifadelerini kullandı. Dört ayda verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Ahmet Mümtaz Taylan’ın yeni hali, hem hayranları hem de izleyicileri şaşırttı.

