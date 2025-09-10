Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi

Mabel Matiz, Harbiye konserinde yeni şarkısı 'Perperişan'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Sanatçı, annesi Maya Karaca’nın şarkının sözlerini 'müstehcen' bulduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da verdiği konser sırasında annesiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Sanatçı, yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini annesi Maya Karaca’nın müstehcen bulduğunu itiraf etti.

Sahnedeki samimi açıklamasıyla hayranlarını güldüren Matiz, "40 yaşına da gelseniz annenizden mutlaka onay bekliyorsunuz. Annem, 'Oğlum müziğini çok beğendim ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu sözleri izleyiciler arasında kahkahalara neden oldu.

Matiz, annesinin zaman zaman endişelendiğini dile getirerek, "Anneciğim tabii benim yaşayabileceğim olası zorlukları düşünüp yüreğinde çarpıntı yaşıyor. Arada beni mıncırıyor ama iyi ki var, annelerimiz iyi ki var" sözleriyle annesine sevgisini dile getirdi.

"YAKALARSAM MUAH MUAH İLE BÜYÜDÜK"

Matiz ayrıca çocukluk dönemine de değinerek, "Ben 'Yakalarsam muah muah' ile büyümüş bir insanım. O yüzden bu eleştirileri sevgiyle karşılıyorum" dedi. Sanatçının esprili açıklamaları, konser alanında alkış ve gülüşmelerle karşılandı.

'Perperişan' şarkısının sözleri şu şekilde:

Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine
Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı
Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine

Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam dönmek yok
İsterse topa koysunlar

