Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da verdiği konser sırasında annesiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Sanatçı, yeni şarkısı 'Perperişan'ın sözlerini annesi Maya Karaca’nın müstehcen bulduğunu itiraf etti.

Sahnedeki samimi açıklamasıyla hayranlarını güldüren Matiz, "40 yaşına da gelseniz annenizden mutlaka onay bekliyorsunuz. Annem, 'Oğlum müziğini çok beğendim ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu sözleri izleyiciler arasında kahkahalara neden oldu.

Matiz, annesinin zaman zaman endişelendiğini dile getirerek, "Anneciğim tabii benim yaşayabileceğim olası zorlukları düşünüp yüreğinde çarpıntı yaşıyor. Arada beni mıncırıyor ama iyi ki var, annelerimiz iyi ki var" sözleriyle annesine sevgisini dile getirdi.

"YAKALARSAM MUAH MUAH İLE BÜYÜDÜK"

Matiz ayrıca çocukluk dönemine de değinerek, "Ben 'Yakalarsam muah muah' ile büyümüş bir insanım. O yüzden bu eleştirileri sevgiyle karşılıyorum" dedi. Sanatçının esprili açıklamaları, konser alanında alkış ve gülüşmelerle karşılandı.

'Perperişan' şarkısının sözleri şu şekilde:

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine

Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo şeytan üstüne atla da

Sal kuşu hanesine

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo şeytan üstüne atla da

Sal kuşu hanesine

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Kaynak: Haber Merkezi