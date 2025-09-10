Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor

D4vd ismi ile bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke’nin ismine kayıtlı bir araçta çürümüş ceset bulundu. Ünlü şarkıcının menajeri D4vd’nin uzun süredir turnede olduğunu, olayla ilişkisi olmadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde korkunç bir olay yaşandı. D4vd ismi ile bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke’nin ismine kayıtlı bir araçta ceset bulundu.

Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1
D4vd ismi ile bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke

KÖTÜ KOKU ELE VERDİ

Araba bagajındaki çöp poşetine koyulmuş cesedin çürümüş olduğu belirlendi. Polisin çevreye yayılan kötü kokular üzerine otoparka gelerek inceleme yaptığı öğrenildi.

Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

ARACINDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, cesedin ileri derecede çürümüş olması nedeniyle kimlik tespitinin zaman alacağı belirtildi.

NBC News’e konuşan emniyet kaynakları, cesedin bütünlüğünün bozulduğunu ve otopsi sürecinin ardından daha fazla bilgi paylaşılacağını aktardı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

Yetkililer, aracın bölgede ne kadar süredir bulunduğunu ve hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 4

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kamuoyunu şaşırtan olay sonrasında ünlü şarkıcının menajeri tarafından yapılan açıklamada, David Anthony Burke’ün bir süredir turnede olduğu belirtildi. Olaya ilişkin tüm resmi kurumlarla tam işbirliği içinde olunduğu ifade edildi.

Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 5

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
David Anthony Burke ABD Hollywood
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz! Eğlence Mekanında Çekilen Görüntüsü Şoke Etti! Ne Oldu Sana Böyle? Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz
Ece Seçkin ve Eşine Ölüm Tehdidi! Sosyal Medyadan Duyurdu: 'Artık Katlanamıyoruz' Ece Seçkin ve Eşine Ölüm Tehdidi
Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu’nun Havalimanı Stili Olay Oldu! "Üstümü Değiştirmeyi Unuttum" Havalimanına Bikiniyle Geldi! Sözleri Olay Oldu
10 Eylül'ün En Şanslı Burcu Açıklandı 10 Eylül'ün En Şanslı Burcu Açıklandı
Uzun Süre Ekranlardan Uzak Kalmıştı! Aslı Enver’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Başrolü Paylaşacağı İsim Dikkat Çekti Yıllar Sonra Setlere Dönüyor! İşte Yeni Dizisi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?