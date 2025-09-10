Dünyaca Ünlü Şarkıcının Aracından Ceset Çıktı! Hollywood’u Sarsan Olay, Herkes Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde korkunç bir olay yaşandı. D4vd ismi ile bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke’nin ismine kayıtlı bir araçta ceset bulundu.

D4vd ismi ile bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke

KÖTÜ KOKU ELE VERDİ

Araba bagajındaki çöp poşetine koyulmuş cesedin çürümüş olduğu belirlendi. Polisin çevreye yayılan kötü kokular üzerine otoparka gelerek inceleme yaptığı öğrenildi.

ARACINDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, cesedin ileri derecede çürümüş olması nedeniyle kimlik tespitinin zaman alacağı belirtildi.

NBC News’e konuşan emniyet kaynakları, cesedin bütünlüğünün bozulduğunu ve otopsi sürecinin ardından daha fazla bilgi paylaşılacağını aktardı.

Yetkililer, aracın bölgede ne kadar süredir bulunduğunu ve hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kamuoyunu şaşırtan olay sonrasında ünlü şarkıcının menajeri tarafından yapılan açıklamada, David Anthony Burke’ün bir süredir turnede olduğu belirtildi. Olaya ilişkin tüm resmi kurumlarla tam işbirliği içinde olunduğu ifade edildi.

