Uzun Süre Ekranlardan Uzak Kalmıştı! Aslı Enver’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Başrolü Paylaşacağı İsim Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damga vuran İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri ve Suskunlar dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, uzun bir aradan sonra yeniden setlere dönüyor.

ANNELİK SONRASI İLK PROJE

2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Enver, kısa süre sonra hamilelik nedeniyle rol alacağı projeden ayrılmış ve kızına hamileliği boyunca ekranlardan uzak kalmıştı. Kızı Elay’ı dünyaya getirdikten sonra anneliğe odaklanan başarılı oyuncu, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

"AYNA" DİZİSİYLE DÖNÜYOR

O3 Medya imzalı ve Disney Plus için çekilecek 'Ayna' dizisiyle ekrana dönecek olan Enver, dizide Serra karakterine hayat verecek. Senaryosunu Serkan Yörük’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer’in oturduğu yapım, şimdiden büyük merak uyandırdı.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Aslı Enver’in yeni partneri İbrahim Çelikkol olacak. Dizide Serra karakterinin, avukat olan eşi Sarp’la sürdürdüğü hayat, gittiği bir sergide tamamen değişecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş