Eşref Rüya'ya İki Transfer Daha! Kadro Genişliyor

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizilerinden Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül’de yeniden izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı fenomen dizinin karosu yeni sezonda ise daha da genişleyecek.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği iddialı projenin kadrosuna "Kasap" ve "Kaptan" karakterleri dahil olacak. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide Kasap’ı Galip Erdal, Kaptan’ı da Muttalip Müjdeci olacak.

YENİ SEZONDA GENİŞ KADRO

Yeni sezonda, Eşref’ten intikam almak için büyük planlar yapan Dinçer karakterine Taner Rumeli hayat verirken, ayrıca usta aktör Levent Özdilek “Hıdır”, Ebru Nil Aydın ise "Savcı Selma" karakterleriyle diziye dahil olmuştu.

Kaynak: birsenaltuntas.com