Ceyda Düvenci'den Boşanma Sonrası İtiraf! 'Çok Ağladım' Diyerek Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Ceyda Düvenci, özel hayatıyla olduğu kadar açıklamalarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. 2015 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl meslektaşı Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanan Düvenci, kısa süre sonra radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Boşanma sürecinin ardından zor bir dönem geçirdiğini dile getiren ünlü oyuncu, “Yazın çok inişlerim çıkışlarım oldu. Çok ağladığım günler oldu çünkü şahsi hayatımda bazı zorluklar yaşadım” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

"ÇOK AĞLADIĞIM GÜNLER OLDU"

"Yazın çok inişlerim çıkışlarım oldu, çok ağladığım günler oldu çünkü şahsi hayatımda yaşadığım zorluklarım oldu, başa çıkmam gereken duygu durumları oldu" diyen Ceyda Düvenci özel hayatına dair dikkat çeken itirafta bulundu. Düvenci, "Çok ağlamak istediysem ağladım, sonra güldüm, arada dostlarımla görüştüm. Olabildiğince sakindim, yuvamdaydım, çocuklarımla ve sevgilimle geçirmeyi tercih ettim bu yazı..." diye konuştu.

"BÜTÜN DUYGULARIMA SAHİP ÇIKACAĞIM"

Düvenci, "Çok düşündüm, çok okudum; sonra dedim ki içimde fırtınalar kopuyor olabilir, bazı şeyler yaşıyor olabilirim, ben hep gülümseyeceğim, gülümsemeyi tercih edeceğim; tabii ki bütün duygularıma sahip çıkacağım, hüznüme, öfkeme, yapamadıklarıma, bunların hepsine sahip çıkacağım ama gülmeyi tercih edeceğim." dedi.

Düvenci konuşmasında "Stoa Felsefesi'ne taktım bu aralar, bununla ilgili kitaplar okuyorum. Özünde aslında şunu anlatıyor: Kontrol edebildiğiniz iki şey var; düşünceleriniz ve tavrınız. Diğer hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi