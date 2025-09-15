Yeni Haftada Döviz Hareketliliği: Dolar, Euro ve Sterlin Güne Nasıl Başladı? İşte 15 Eylül 2025 Güncel Kurlar
Haftanın ilk gününde döviz kurları yatırımcıların odağında. Dolar 41,20 TL seviyesinde işlem görürken, euro ve sterlin de sınırlı yükselişini sürdürüyor. İşte 15 Eylül 2025 güncel döviz kurları...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasaları yakından takip ediliyor. Küresel gelişmelerin ve iç piyasadaki hareketliliğin etkisiyle dolar, euro ve sterlin sınırlı artışını sürdürüyor.
Yatırımcılar haftaya temkinli başlarken, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Pazartesi sabahı itibarıyla dolar/TL 41,20 seviyesinde işlem görüyor. Euro ve sterlin de küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle kademeli şekilde yükselişini koruyor.
15 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış: 41,33392 TL
Satış: 41,3575 TL
15 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR?
Alış: 48,5169 TL
Satış: 48,5742 TL
15 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?
Alış: 56,1122 TL
Satış: 56,1623 TL
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: