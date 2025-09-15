Menzili Güncellendi Tasarımı Yenilendi! Nefesler Tutuldu, Togg T10F Bugün Satışa Çıkıyor: Togg T10F Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli otomobil piyasasına hızlı giriş yapan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un ikinci modeli T10F, bugün Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa çıkacak. Elektrikli otomobil severler yeni modelin güncel fiyatını ve teknik özelliklerini şimdiden merakla araştırmaya başladı.

Peki Togg T10F’nin menzili ne kadar? T10F’nin Türkiye fiyatı ne kadar, teknik özellikleri neler? Testlerden başarıyla geçen T10F, kendine has tasarımıyla ve uzun menziliyle şimdiden sürücülerin gözdesi oldu. Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Artırılan menziline ek olarak teknolojik donanımda da iddialı.

GÜVENLİKDE ARTIK BİR NUMARA

Birçok markanın almak için sıraya girdiği EURO NCAP'ten 5 yıldızla en yüksek güvenlik derecesini alan Togg, güvenlik konusundaki iddialı tavrını kanıtlamış oldu. T10X ile elde edilen bu başarı, T10F'in de aynı güvenlik standartlarını taşıyacağını göstermiş oldu. Küresel çapta başarı elde etmek isteyen Togg, yeni modeli T10F ile bunu kanıtlamak istiyor.

TOGG T10F BUGÜN SATIŞA ÇIKIYOR

TOGG T10F’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-UZUN MENZİLİ İLE DİĞER MARKALARI GERİDE BIRAKACAK

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı. T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

2-GÜÇLÜ MOTORUYLA SÜRÜCÜLERE EŞSİZ BİR DENEYİM YAŞATACAK

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

T10F’NİN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10F modelinin ön siparişleri bugün saat 10.00'da başlayacak. Bu hamle ile birlikte, aracın satışa sunulacağı gün aynı zamanda fiyatı da resmi olarak açıklanmış olacak.

TRUMORE ÜZERİNDEN SİPARİŞLERİNİ VEREBİLECEK

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Yeni mavi rengi Mardin ise, ilhamını Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alıyor. T10F sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek" denildi.