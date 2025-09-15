520 Binden Fazla Kişi Bekliyordu! Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, 523 bin kişinin desteklerden yararlandığını belirtti.

Evlerinde bakılan vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen Evde Bakım Yardımı aylık ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplam tutarın 6 milyar lira olduğunu açıkladı.

Hali hazırda 523 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını belirten Bakan Göktaş, “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurguladı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, engelli vatandaşların hizmet almalarını öncelikli gördüklerini vurguladı.

