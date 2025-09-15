Kemal Kılıçdaroğlu Cephesinden İlk 'CHP Kurultayı Davası' Açıklaması

CHP'nin kurultay iptali davasında gözlerin çevrildiği ve değerlendirmeleri merakla beklenen eski CHP lideri Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklamalarından şu sözler öne çıktı: "CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldı. Soruşturmalarla ilgisi olmadı. Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok, beklentimiz de yok."

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptalini talep eden ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı dava bugün Ankara'da görüldü. Tüm siyaset arenasının sonuca kilitlendiği davadan karar çıkmadı ve dava 24 Ekim'e ertelendi.

'CHP'YE ZARAR VERMEMEK İÇİN SESSİZ KALDI'

Mahkemede 'mutlak butlan' kararı çıkması dahilinde gözlerin çevrileceği Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Kısaca şunu söylemek isterim; sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP’ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hâlâ da var; gelecekte de olacak.

'SORUŞTURMALARLA İLGİSİ OLMADI'

CHP’ye zarar verme iradesinin olmadığının bilinmesi gerekir. Fakat kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık; ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. 'Mutlak butlan' davasının açılmasıyla birlikte genel merkeze gideceği, orada yatak aldığı söylendi. Ancak “mutlak butlan” davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı, hiçbir ilgisi olmadı. Soruşturmalarla da ilgisi olmadı. Partiye zarar verecek her yaklaşımın dışında kalmaya çalıştı.

'SÖYLEYEBİLECEĞİ ÇOK ŞEY VARDI'

Emin olun ki doğru bilgiler tarafımızdan edinilirdi. Uyarıyorum: Yalan bilgilerden, ahlaksız değerlendirmelerden uzak durulması gerekiyor. Bir zamanlar Akit’i, havuz medyasını eleştirdik; aynı yaklaşımın sözde muhalif kesimde de görülmesi üzücü. Genel Başkan, net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu; yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

'KURULTAY DAVASIYLA HİÇBİR İLGİMİZ YOK'

Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok. Sayın Genel Başkan’ın çıkması olası kararlara ilişkin değerlendirmesi veya beklentisi bulunmuyor. Şimdi siz olmayan bir durumdan hareketle bir şey soruyorsunuz. Yorum yapma şansımız yok. Ne isteniyor Kılıçdaroğlu’ndan? 'Mutlak butlan' ile ilgili değerlendirme yapması olasılığı yok. Bunu dava açanlara soracaksınız.

Genel Başkanımız parti içi tartışmalardan uzak durmaya çalışıyor. Yakın zamanda bir açıklama planı var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Dava ile karşı karşıya kalındığında, 'dava nedir ne değildir' değerlendirmesi yapılabilir. Ama sonuç itibariyle dava nereye gider, bizim meselemiz o değil."

